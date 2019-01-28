網球》大坂直美成史上第26位球后 謝淑薇排名掉至第31

「日本小威」大坂直美正式登上世界球后位置。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕連續在美網、澳網奪冠的「日本小威」大坂直美，今天正式登上世界球后寶座，寫下亞洲第一人紀錄。台灣一姊謝淑薇的女單排名則掉到第31名。

大坂直美連續在兩座大滿貫賽都奪冠，這是自2015年美國傳奇小威廉絲後首見，她今以21歲又104天，成為WTA史上第26位球后，近9年來最年輕。她也成為自2001年的美國名將卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）以來，生涯首獲大滿貫冠軍之後，隨即在下個大滿貫封后的女單好手。

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「日本小威」大坂直美正式登上世界球后位置。（法新社）

其他世界女單排名方面，捷克好手柯薇妥娃（Petra Kvitova）排在第2，前球后哈勒普（Simona Halep）掉到第3名，德國前球后柯珀（Angelique Kerber）從第2名跌至第6，「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）則從第3掉至第9。

台灣一姊謝淑薇在澳網32強不敵大坂直美，她的世界排名從第27名掉到第31名。

台灣一姊謝淑薇。（資料照，法新社）

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