NBA》P.喬治砍36分還「爆扣」字母哥 助雷霆奪5連勝

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星P.喬治（Paul George）今天在主場砍下36分，不但在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）面前爆扣，末節讀秒階段還有一次關鍵抄截，助隊以118：112擊敗全聯盟戰績最佳的公鹿，雷霆奪得5連勝，仍暫居西部第三。

第三節雷霆一度有著82：66領先，公鹿這時連續投進3顆三分球，包含米德爾頓（Khris Middleton）兩顆三分在內，打出一波11：1攻勢，公鹿追至個位數分差，三節打完公鹿落後10分。末節剩下1分09秒，公鹿布雷德索（Eric Bledsoe）投進三分後，兩隊僅剩3分差。

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雷霆球星P.喬治（左）今天砍下36分。（美聯社）

P.喬治這時跳出，先回敬一顆三分，擴大至6分差，加上他在剩下40秒時抄掉布雷德索的球，讓公鹿只能採取犯規戰術，雷霆把握住罰球機會，終場以6分之差獲勝。

雷霆球星P.喬治（左）此戰砍進36分。（今日美國）

P.喬治此戰21投12中，外加三分球12投8中，拿下全場最高的36分，外加抓下13顆籃板，另有3助攻、3抄截。魏斯布魯克（Russell Westbrook）20投5中，繳出13分13籃板11助攻的成績，這是他本季第20次大三元、生涯第120次。

雷霆其他球員方面，J.葛蘭特（Jerami Grant）16分、賞5次火鍋，佛格森（Terrance Ferguson）15分，亞當斯（Steven Adams）14分8籃板。替補的施洛德（Dennis Schroder）14分7助攻。雷霆團隊全場賞了公鹿10記火鍋。

公鹿以「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的27分、18籃板表現最佳，但他此戰被對手賞了7次火鍋。米德爾頓22分，B.羅培茲（Brook Lopez）19分，布洛格登（Malcolm Brogdon）18分，布雷德索11分。

雷霆球星P.喬治（右）今天在「字母哥」亞德托昆波（左）面前爆扣。（美聯社）

雷霆球星P.喬治（右）今天在「字母哥」亞德托昆波（左）面前爆扣。（美聯社）

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