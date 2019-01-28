NBA》保羅歸隊、哈登狂砍40分 率火箭逆轉魔術

火箭「大鬍子」哈登（中）此戰砍下40分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕先前缺席17場比賽的火箭明星控衛保羅（Chris Paul）今天傷癒歸隊，繳出12分6助攻，而「大鬍子」哈登（James Harden）此戰砍下40分，幫助球隊以103：98逆轉擊敗魔術，火箭拿下3連勝，暫居西部第5。

火箭首節只拿18分，反觀魔術拿34分，讓火箭開賽陷入落後，三節打完還落後8分。末節火箭打出13：5攻勢後戰成平手，兩隊剩下1分59秒時還是95平，哈登這時跳出，先投進三分、之後再拿2分，個人連拿5分拉開分差，且魔術在讀秒階段還發生失誤，只能採取犯規戰術，讓火箭最後以5分之差贏球。

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哈登全場27投14中、三分球12投4中，外加罰球9罰8中，拿下40分，另抓下11顆籃板、傳出6次助攻，另賞對手3次阻攻。哈登連續23場得分破30分，追平瓊斯（Larry Jones）並列史上第4。

保羅上場25分鐘，有著12分6助攻6籃板3抄截的表現。E.戈登（Eric Gordon）16分，「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）12分10籃板。

魔術方面以A.戈登（Aaron Gordon）23分10籃板最佳，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）19分17籃板，富尼耶（Evan Fournier）18分，奧古斯丁（D.J. Augustin）10分。替補的洛斯（Terrence Ross）拿15分。

火箭「大鬍子」哈登（左）此戰砍下40分。（今日美國）

火箭明星控衛保羅傷癒歸隊。（今日美國）

魔術A.戈登（左）今天得到23分10籃板。（美聯社）

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