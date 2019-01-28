NBA》哈瑞爾高效率砍25分 快艇擊退國王3連勝

快艇前鋒哈瑞爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）今天板凳出發，高效率表現閃耀全場，13投11中豪奪全場最高25分，助隊以122：108擊敗國王。

快艇共6人得分達雙位數，哈里斯（Tobias Harris）的18分為先發之最，而貝佛利（Patrick Beverley）有16分、10籃板、8助攻全方位表現，總計全隊傳出35次助攻，足足比對手多了快一倍，快艇用團隊籃球的力量擊潰國王。

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賽後貝佛利受訪時也提到此役球隊球的導傳做得很好，「我們樂於分享球，大家都打得很好，而且很專注在場上的表現。」

貝佛利（左）有16分、10籃板、8助攻全方位表現。（美聯社）

快艇首節打完就握有13分領先，一路穩固城池，最終以雙位數分差收下3連勝。

福克斯（De'Aaron Fox）拿21分為國王隊最高，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）替補收獲19分，國王近4戰吞3敗。

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