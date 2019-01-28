MLB》皇家花4年5億延長約 留住兩屆美聯盜壘王

皇家快腿莫瑞菲德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕連續兩年奪得美聯盜壘王的30歲皇家快腿莫瑞菲德（Whit Merrifield），他將和球隊簽下4年總值1625萬美元（約新台幣5.03億）的延長合約，還包含第5年的球隊選擇權。

根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，莫瑞菲德將和球隊簽下4年延長合約，總值約1625萬美元，包含200萬美元的激勵獎金，球隊方面則尚未確認達成協議，但根據消息人士透露，此協議已快談好，未來幾天內就會確定。

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莫瑞菲德在2016年站上大聯盟舞台，當年他才27歲，近兩季表現亮眼，去年他出賽158場，以192支安打奪美聯安打王，還有著12轟、60分打點、打擊率0.304表現，跑出45次盜壘，另獲得61次保送、但也吞下114次三振。莫瑞菲德連續兩年奪得美聯盜壘王。

莫瑞菲德也是名內、外野工具人，上季主守二壘外，還守過一壘，外野三個位置都有守備經驗。

皇家快腿莫瑞菲德。（資料照，美聯社）

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