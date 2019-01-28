中職》獅隊今年不必再「流浪」 U12少棒不在台南球場辦

圖為統一獅野手春訓。（資料照，者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管還在和高雄市府商討租借球場事宜，但統一獅今年可以確定的是，季中不必再出外「流浪」兩個月，因為今年第5屆U12世界盃少棒可望在亞太棒球村進行，不會在台南球場開打。

為了解決台南球場使用率過高和練習場地不足的問題，獅隊正和高雄市府商討租借澄清湖球場事宜，除了租借費用，另外像是今年要在澄清湖安排多少賽事，也在研商中。

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但至今現在可以確定的是，獅隊今年不必再為了台南球場必須進行少棒比賽的事情傷神，領隊蘇泰安表示，「今年沒有接到台南市府的通知，7、8月賽事，我們就照正常計畫安排台南主場。」

第5屆U12世界盃少棒賽訂今年7月26日至8月4日在台南舉行，但不像前兩屆都以台南棒球場為主要場地，今年可望於正在興建的亞太棒球村少棒場進行。若照2015和2017年的3、4屆的經驗，台南球場必須在開打前提早「閉關」整理、調整外野與投手丘的距離，賽事結束後還要再調整回職棒賽事規格，獅隊就要在外「流浪」約兩個月。

關於獅隊今年60場主場規畫，蘇泰安表示目前確定台南主場場數會過半，其他像是花蓮、雲林、台東及高雄等地場數安排，還需大約一週時間才能擬妥。

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