NBA》東契奇35分大三元寫紀錄 關鍵時刻不敵暴龍雷納德

東契奇35分大三元寫紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic）日前才創下史上第2位未滿20歲即拿下大三元的紀錄，今對東部勁旅暴龍再有35分、12籃板、10助攻三雙數據，但關鍵還是敗在雷納德（Kawhi Leonard）手下，最終暴龍以123：120收下勝利。

東契奇本季屢屢有精彩演出，打出問鼎新人王的氣勢，今天比賽之前場均可拿20.2分、6.8籃板、5.3助攻，此役對上東部排名第二的暴龍，三項數據都有雙位數演出，力壓雷納德的33分、10籃板、3助攻，東契奇卻敗在決勝期的表現。

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暴龍與獨行俠整場比賽互有領先，比賽到了第四節，雷納德在最後一分鐘強勢切入放進2分，但下一波進攻東契奇卻發生傳球失誤，獨行俠賠上犯規，雷納德執行罰球，雙方一消一漲之下，暴龍擴大領先優勢，最終以3分之差險勝。

東契奇與雷納德在關鍵時刻分出高下。（美聯社）

東契奇此役得分寫個人生涯新高，更是NBA首位不到20歲就拿到破30分的大三元球員，刷新詹姆斯（LeBron James）過去所創的20歲又100天最年輕紀錄，無奈還是無法助隊延長連勝，獨行俠2連勝告終。

暴龍先發5人得分皆達雙位數，雷納德33分寫全隊最高，另一核心主力羅利（Kyle Lowry）也有19分、9助攻、5籃板貢獻，暴龍終止2連敗。

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