羽球》丹麥黑馬無教練指導 單打獨鬥神奇奪印尼大師賽冠軍

丹麥選手安童森奪得他生涯首座超級500系列冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第20的丹麥選手安童森（Anders Antonsen）在沒有教練於現場指導的情況下，一路過關斬將，昨天在印尼大師賽擊敗日本球王桃田賢斗，獲得他生涯首座超級500系列冠軍，讓他相當興奮，「這真的太瘋狂了。」

由於丹麥國家隊因贊助商和選手發生合約問題，未能達成協議，去年底丹麥球員們回歸俱樂部，丹麥羽協不再提供訓練資源，包含教練、醫療人員等，讓丹麥國家隊形同解散。

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現年21歲安童森在沒有教練的情況下出征本屆印尼大師賽，首戰就擊敗南韓名將孫完虎，接著又在四強戰打敗地主好手克里斯提（Jonatan Christie）闖進決賽。安童森昨耗費79分鐘，以21：16、14：21、21：16勝桃田賢斗奪冠。

丹麥選手安童森。（法新社）

《法新社》報導，安童森賽後表示，自己6歲才開始打羽球，「我總是想著能贏得這些冠軍，所以這很瘋狂，最後我做到了。這是我第一個大師賽冠軍，我無法用言語表達我現在的感受。」

安童森說，「我和桃田賢斗有過幾次交手，有2場覺得有機會（贏）。我看了他對印尼選手金廷（Anthony Ginting）、丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）的比賽，他打得很棒。但自己前幾戰的比賽，也讓我有信心。所以覺得若盡我所能做到最好，可能有機會贏。」

桃田賢斗賽後表示，安童森攻擊比我更好，防守更強。

日本球王桃田賢斗。（歐新社）

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