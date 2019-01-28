NBA》無法突破的關卡 巫師21世紀沒在馬刺主場贏過

艾德瑞吉轟30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天與巫師之戰火力全開，團隊命中率逼近6成，主力長人艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）轟30分，帶領球隊以132：119勝出，讓巫師在本世紀都未曾踢館成功。

馬刺此役得分大爆發，全場飆進16顆三分球，最多領先達21分，儘管主力後衛德羅森（DeMar DeRozan）因膝蓋痠痛持續缺陣，全隊有7人得分達雙位數，5成7的團隊命中率，強大攻勢一舉擊垮巫師。

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巫師主力後衛畢爾拿21分。（美聯社）

巫師主力後衛畢爾（ Bradley Beal）和史托倫斯基（Tomas Satoransky）各有21分表現，亞里札（Trevor Ariza）也有20分，總計7人得分上雙，但整體4成49的準星比不上對手，在這場火力展示大會落敗。

慘的是，巫師自21世紀後還沒在馬刺主場贏球，上一次他們踢館成功已經是美國時間1999年12月11日的事了。

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