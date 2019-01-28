棒球》仿國際棒總排名制度 富邦盃12強少棒賽2/19登場

富邦盃台灣12強少棒大賽將在2月19日至24日於臺北市青年公園及新生公園棒球場火熱開打。（賽事單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019富邦盃台灣12強少棒大賽將在2月19日至24日於臺北市青年公園及新生公園棒球場火熱開打。本次賽事將首次匯集台灣少棒12支強隊，同場競技捉對廝殺。打造台灣少棒界的經典賽事。

此次富邦盃少棒賽仿WBSC世界12強的球隊排名制度，將國內前一年度少棒重要賽事的排名成績做為參考及選拔標準，邀請12所學校球隊參與角逐本屆賽事；與以往國內棒協主辦的採用聯隊的選拔賽最大的不同，本次參與學校都是單一學校組成，每隊所派出的皆為該校最強團隊，此方式為國內首創，希望透過這樣的方式，鼓勵各校為榮譽積極表現。

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包含2018年謝國城盃前三名，桃園市龜山國小、高雄市中正國小、台東縣豐田國小，由於龜山在2項賽事都奪冠，106學年度國小硬式組取二到七參賽，桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、南投縣新街國小、桃園市中平國小、台中市力行國小，原第六名臺中市忠孝國小因故無法參加由謝國城第四名的台南市協進國小遞補，加上地主臺北市東園國小及大會邀約的臺北市福林國小、新北市興穀國小等12隊，爭奪台灣最強少棒稱號。



賽事將於2月19日在青年公園棒球場展開六天的激戰，預計將於2月24日將進行冠軍戰，歡迎民眾一起來為台灣最強少年加油。

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