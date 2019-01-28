NBA》米契爾砍29分宰灰狼 爵士近10戰9勝

爵士後衛米契爾今天砍進全隊最高的29分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士二年級生米契爾（Donovan Mitchell）今天砍進全隊最高的29分，包含第三節獨得13分，幫助球隊在客場以125：111擊敗灰狼，爵士拿下3連勝、近10戰9勝，暫居西部第7。

兩隊前半段互咬比分，大多時間領先的爵士，卻在第三節A.威金斯（Andrew Wiggins）跳投得分後，遭到反超。不過，爵士隨即打出21：9的攻勢拉開分差，灰狼也無力追趕，終場爵士贏球，獲得3連勝。爵士隊下半場團隊38投27中，其命中率高達71％。

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爵士全隊有6人得分上雙，米契爾全場22投10中，拿下29分5助攻4籃板。明星控衛盧比歐（Ricky Rubio）則有18分、8助攻、2抄截，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）17分、另賞3次火鍋，英格斯（Joe Ingles）15分6助攻，菲佛斯（Derrick Favors）11分11籃板。替補的克勞德（Jae Crowder）得15分。

灰狼方面有4人得分上雙，A.威金斯得到全場最高35分，湯斯（Karl-Anthony Towns）22分7助攻6籃板、另有3記火鍋。貝利斯（Jerryd Bayless）19分6助攻，丹恩（Luol Deng）15分。

爵士明星控衛盧比歐（中）拿下18分。（美聯社）

爵士後衛米契爾今天砍進全隊最高的29分。（美聯社）

灰狼A.威金斯得到全場最高35分。（美聯社）

灰狼中鋒湯斯（中）拿下22分。（美聯社）



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