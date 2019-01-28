NBA》詹姆斯連16場缺席 祖巴克當英雄射日

祖巴克（右）打出生涯代表作。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕三連敗的湖人今出戰墊底太陽，21歲的年輕中鋒祖巴克（Ivica Zubac）打出生涯代表作，攻下24分、16籃板和4阻攻，完全主宰禁區，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）同樣進帳24分，英葛蘭（Brandon Ingram）則貢獻22分，聯手率領湖人116：102獲勝，太陽苦吞8連敗。

湖人傷兵滿營，庫茲馬、詹姆斯、錢德勒和波爾都缺席，但面對墊底太陽仍游刃有餘，最多領先達17分，整場沒有落後，順利中止連敗。

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英葛蘭（右）貢獻22分。（美聯社）

太陽本季選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）膝傷缺席，湖人強攻禁區，禁區得分是懸殊的70：46；太陽外線也同樣不靈光，全場三分球26投僅7中，命中率僅26.9%，湖人則是43.5%。

湖人詹姆斯仍持續缺陣，賽前已缺席15場比賽，湖人戰績5勝10敗，從西部第4，一路下滑至第9。據悉，詹姆斯已在上週參與球隊完整的訓練，預計本周有機會歸隊。

湖人主帥華頓表示，詹姆斯狀況很不錯，球隊急需要他歸隊，但仍會遵照隊醫指示，一切按部就班。

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