羽球》看到瑪琳傷退深有感觸 賽娜奪冠卻不開心

西班牙名將瑪琳受傷退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天的超級500系列的印尼大師賽決賽，因為西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）因傷退賽，讓印度前球后賽娜（Saina Nehwal）拿下本季第一冠。但賽娜卻沒有任何喜悅，坦言不是很開心獲得這座冠軍。

賽娜表示，「我不滿意贏得這座冠軍，因為瑪琳不幸地受傷了。但我很高興像是打贏中國何冰嬌一樣難纏的對手，闖進決賽。我先前從未和她對決。」

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賽娜說，「我很滿意過去兩場巡迴賽的表現，去年12月自己脛骨受傷，我沒有想到能打到決賽。自從我上次奪冠已經很久了。很高興能打進決賽，但我想瑪琳還是佔上風。我想要比賽，但不幸地看到這事發生。」

印度前球后賽娜獲得印尼大師賽冠軍。（美聯社）

而根據《ESPN》報導，瑪琳因右腳傷勢，無法再戰，整個人都跪在地上，還落下眼淚。這些看在賽娜的眼理深有同感，「這一點都不好，過去幾年我也是一直經常受傷的人。看到這事發生在球場上是很痛苦的。我知道從傷痛中恢復有多困難。」

賽娜說，「去年整個12月我都在休息，沒有比賽，連訓練都沒做。醫生說我不能做任何跑步和碰撞的訓練，只能做緩慢的動作。」

賽娜這個月中的馬來西亞大師賽不敵瑪琳，她認為，「我知道我還需要些時間，才能對抗瑪琳、以及球后戴資穎。我明白還需要時間來準備打大賽。」

由於賽娜才剛從傷痛中恢復，仍無法做過多的激烈訓練，她明白未來幾個月的挑戰會更加困難，尤其是3月的全英賽，賽娜也說那比賽會更難打。

西班牙名將瑪琳（右）受傷退賽，激動落淚，印度前球后賽娜（左）上前安慰。（法新社）

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