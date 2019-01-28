網球》喬科維奇草地捧冠放鬆 法網挑戰「雙四大滿貫紀錄」

喬科維奇來到墨爾本皇家植物園與冠軍金盃合照。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球王喬科維奇昨天在澳洲網球公開賽勇奪生涯第七座澳網冠軍，成為賽史第一人，今天他來到墨爾本皇家植物園，開心地在草地上與獎盃合影，他透露賽後最想做的事情是，「好好放鬆、充電一下。」

歷經澳網高強度賽事過後，喬科維奇表示，終於可以從期待、情緒與張力賽事當中走出來，好好放鬆。他在植物園與粉絲親切互動，畫面看起來頗為愜意。

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這位31歲塞爾維亞球王接下來將有一段時間可以好好沉澱，擁有15座大滿貫金盃的他今年可挑戰寫下歷史新頁，他曾在澳網、溫布頓以及美網封王2次以上，唯獨法網，僅在2016年贏過。

喬科維奇有機會挑戰「雙四大滿貫紀錄」，成為公開賽年代以來第一人，談到法網，喬帥表示，2016年贏得法網冠軍是他人生中最大的壓力釋放，不過今年會很不同，自己有經驗去面對了。

納達爾儼然是「紅土之王」，瑞士名將費德爾也可能參賽，喬科維奇的紅土冠軍夢可能並不容易，但喬帥頗有自信，「不是我太自傲，我拿過法網了，為什麼不能再做一次？」

喬科維奇來到墨爾本皇家植物園與冠軍金盃合照。（歐新社）

喬科維奇相當親民，與球迷合照。（歐新社）

喬科維奇親吻澳網金盃。（法新社）

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