網球》謝淑薇過年前拚一波 泰國站首輪對女雙老戰友

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女單一姐謝淑薇結束澳網賽程後，本週馬不停蹄來到泰國參賽，榮膺賽會第3種子，今要碰上過去女雙搭檔妮可拉絲古（Monica Niculescu），力拚延續年初至今的強勢表現，以奪冠為最大目標。

總獎金25萬美元的泰國華欣女網賽今年再度重返WTA巡迴賽行列，世界排名第31的謝淑薇首輪將碰上排名100的羅馬尼亞好手妮可拉絲古，2人曾是女雙老搭檔，2017年在瑞士比爾女網賽擊敗里約奧運銀牌組合的「瑞士公主」 辛吉絲（Martina Hingis）／ 芭辛絲姬（Timea Bacsinszky），喜收冠軍。

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儘管2人雙打配合得宜，但單打賽事還未曾碰頭，雙方會擦出什麼火花值得期待，比賽時間預計在今晚台灣時間8點30分開戰。

羅馬尼亞好手妮可拉絲古。（法新社）

謝淑薇開季表現亮眼，首站奧克蘭女網賽殺進4強，澳網也有32強的強勢演出，本週轉戰泰國華欣，4強假想敵將是頭號種子、西班牙前球后穆古魯莎（Garbine Muguruza），決賽有可能碰上法國好手賈西雅（Caroline Garcia）。

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