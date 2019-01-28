NBA》勇士球員贏球還開砲 稱海沃德是塞爾提克的「累贅」

海沃德（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）在上一季的開幕戰受到非常嚴重的傷勢後整季報銷，但他重新回來後已經無法打出從前那樣的宰制力，這樣的表現讓一位不願具名的勇士隊球員認為他是塞爾提克隊的「累贅」。

根據CLNS Media Network's Garden Report的記者Jeff Goodman聽到一位勇士的球員表示，海沃德早就回不去了，他的存在正在傷害塞爾提克隊，同時在球場兩端都做不到應有的貢獻。

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海沃德在2016-17賽季於爵士隊是曾入選明星賽，同時他的數據是21.7分5.4籃板和3.5次助攻，同時還有3成98的三分球命中率。

P.喬治（Paul George）在2014年也受到嚴重傷勢影響，但最後浴火重生的故事給予塞爾提克隊球迷不少希望，讓他覺得海沃德只要完全康復就能重新打出他原有的水準。

但他今年只繳出10.8分4.6籃板和3.4助攻及31.7%的投籃命中率，這樣的表現是完全無法讓球迷滿意的。

稱海沃德為累贅雖然很傷人但似乎是一個不可抹滅的事實，球隊在有他上場時的淨效率值是3.4，但在沒有他的時候淨效率值高達10。

當塞爾提克先前以4年1億2780萬美元簽下他時，把他視為球隊的未來，同時在該年球隊還從騎士隊交易來了厄文（Kyrie Irving），組成了新的球隊三巨頭。

但目前三巨頭帶來的戰績效應並不是特別好，尤其是海沃德的表現更是無法讓人滿意。

同時就算塞爾提克想認賠殺出，交易海沃德也不是一件容易的事情，因為他高額的薪資將讓很多球隊失去興趣。

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