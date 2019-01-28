NBA》馬刺神射手參加三分球大賽被拒 聯盟理由超瞎

貝坦斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年明星賽將在夏洛特舉辦，柯瑞兄弟檔和獨行俠40歲老將「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）等人有望參加三分球大賽，而根據《The Athletic》記者Jabari Young爆料，本季三分外線最準的馬刺「高射砲」貝坦斯（Davis Bertans）報名參加卻遭到拒絕，理由竟是三分進球數不夠。

目前有望參加三分球大賽的有勇士球星柯瑞和效力拓荒者的弟弟S.柯瑞（Seth Curry），以及諾威斯基、國王希爾德（Buddy Hield）和拓荒者里拉德（Damian Lillard），還剩下3個名額，貝坦斯原本被看好能夠入選明星賽三分球大賽，自己也有意願，不過他近日向媒體透露自己並沒有選上，官方給他的理由是因為三分進球數太少。

請繼續往下閱讀...

貝坦斯本季出賽44場，大多數以替補出發，三分外線共出手179次，投進87球，4成86的三分命中率高居聯盟第一，場均能攻下7.7分和3.5籃板。

此消息一出引發外界譁然，因為已經確定參加5人當中，拓荒者後衛S.柯瑞和諾威斯基三分球進球數都比貝坦斯還要來得少，官方評選公正性遭到質疑，更有人認為可能是貝坦斯星度和名氣都不夠，因為商業考量才會選不上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/