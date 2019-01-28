NBA》 湖人先發陣容再少一人 哈特因膝蓋傷勢情況不明

哈特（左）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天終於以116-102擊退太陽，終止了三連敗，但在這場比賽後，傷兵眾多的湖人隊又折損了一位球員哈特（Josh Hart）。

根據總教練華頓表示，哈特目前膝蓋的狀況不太好，下一場比賽將先坐板凳觀察傷勢的情況。

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如果哈特在下一場比賽缺席的話，那就代表湖人將在先發少四人的情況下迎戰接下來的比賽，但傷病似乎來的不是時候，球隊接下來的六場將對上七六人（兩場）、勇士、溜馬、快艇和塞爾提克），都是目前排在東西部前八的強隊。

在湖人沒有受到傷病困擾前，他們在聖誕大戰時是能夠擊敗勇士的強隊，但在少了詹姆斯（LeBron James）和朗度（Rajon Rondo）後，球隊遇到了嚴重的撞牆期。

湖人在這段期間不只是強隊贏不了，同時連戰績低迷的尼克和騎士都讓他們吞下敗仗。目前湖人的戰績僅排在西區第九。

湖人目前仍有機會衝擊季後賽，但他們仍須依靠現在所剩不多的球員一陣子，像是祖巴克（Ivan Zubac）和英葛蘭（Brandon Ingram）等人，而朗度必須承擔更多的領導責任才能確保湖人持續保持競爭力。

湖人在少了詹姆斯後的情況非常慘，但他們必須持續努力穩住戰績等他傷癒歸隊，而現在就是英葛蘭需要站出來證明自己身手的關鍵時刻了。

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