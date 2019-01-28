MLB》明星外野手找不到新東家 開季有望續留金鶯

瓊斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據金鶯GM埃利亞斯（Mike Elias）表示，金鶯目前仍未放棄將外野手瓊斯（Adam Jones）重新簽回來，同時也表示球團會盡一切努力在自由球員市場中找到適合的球員做補強。

雖然沒有放棄簽下瓊斯的決心，但據消息指出若瓊斯堅持只要複數年的大合約，那金鶯留下他的機率就非常低。這位33歲的外野手今年的成績並不好，打擊率2成81，15發全壘打和63分打點都創下近幾年來最差的成績。

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目前瓊斯未來的走向仍撲朔迷離，同時也不確定金鶯願意開給出什麼樣的合約來留下這位金鶯近幾年的看板球星。

雖然球隊仍留下瓊斯，但金鶯陣中已經有許多優秀的年輕球員準備接班，像曼西（Trey Mancini）、穆林斯（Cedric Mullins）等年輕球員在大聯盟都有不錯的表現。此外，瓊斯雖然是一個非常有價值的交易籌碼，但他手中握有10-5條款（球員可駁回交易），使得金鶯和費城人在2018年的交易告吹。但今年瓊斯卻沒有吸引任何球隊的關注，隨著開季時間的接近，金鶯很有可能會藉機對他殺價，讓瓊斯因為開季的壓力繼續留在球隊中。

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