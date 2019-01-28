NBA》末節爆發手感火燙 舞王「空氣吉他彈」彈得是這首（影音）

L.史岱芬森末節大爆發，連續得分後開心彈起「空氣吉他」慶祝。（圖片取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕傷兵累累的湖人隊今在主場以116：102擊退來訪的太陽，除了年輕中鋒祖巴克（Ivica Zubac）打出生涯代表作之外，而在末節大爆發的「舞王」L.史岱芬森（Lance Stephenson）也同樣功不可沒，他單節就獨拿10分，連續得分後還忍不住做出自己招牌「彈空氣吉他」的慶祝動作，讓湖人板凳席笑成一團。

L.史岱芬森今從板凳出發，前3節表現平平僅拿下 7分3籃板，而第4節太陽開局靠著霍姆斯（Richaun Holmes）的三分打，一度將比分差縮小到6分，不過此時L.史岱芬森卻大爆發，先在右邊外線出手破網，接著殺入禁區拉杆拋投命中連拿5分，不到一分鐘內又再砍進三分彈，幫助湖人拉開到雙位數領先，L.史岱芬森當下馬上興奮地直接彈起「空氣吉他」。

請繼續往下閱讀...

賽後談到自己最末節的爆發，史岱芬森說：「我非常渴望拿下勝利，過去我們輸掉了一些比賽，努力為球隊帶來積極的一面，與隊友團結合作、努力打球。」

而談到自己的火熱手感，史岱芬森則表示自己一直在磨練自己的投籃技術，現在他對自己的投籃技巧非常有自信，認為這都是訓練的成果。

而史岱芬森大彈「空氣吉他」慶祝得分時，到底彈得是哪首歌？「舞王」也將答案揭曉，「就是 麥可·傑克森的《Beat It》啦！這首歌的旋律一直迴盪在我的腦海裡，Beat It！Beat It！」

而這場比賽，史岱芬森全場10投7中，最後攻下17分4助攻3籃板。

What song is @StephensonLance thinking of when he's strumming his guitar up & down the court?



He told @LakersReporter after the game. #Lakers pic.twitter.com/SgHwBnZUnX — Spectrum SportsNet （@SpectrumSN） January 28, 2019

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/