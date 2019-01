NBA》末節爆發手感火燙 舞王「空氣吉他彈」彈得是這首（影音）

L.史岱芬森末節大爆發,連續得分後開心彈起「空氣吉他」慶祝。(圖片取自NBA推特)

〔體育中心/綜合報導〕傷兵累累的湖人隊今在主場以116:102擊退來訪的太陽,除了年輕中鋒祖巴克(Ivica Zubac)打出生涯代表作之外,而在末節大爆發的「舞王」L.史岱芬森(Lance Stephenson)也同樣功不可沒,他單節就獨拿10分,連續得分後還忍不住做出自己招牌「彈空氣吉他」的慶祝動作,讓湖人板凳席笑成一團。

L.史岱芬森今從板凳出發,前3節表現平平僅拿下 7分3籃板,而第4節太陽開局靠著霍姆斯(Richaun Holmes)的三分打,一度將比分差縮小到6分,不過此時L.史岱芬森卻大爆發,先在右邊外線出手破網,接著殺入禁區拉杆拋投命中連拿5分,不到一分鐘內又再砍進三分彈,幫助湖人拉開到雙位數領先,L.史岱芬森當下馬上興奮地直接彈起「空氣吉他」。

賽後談到自己最末節的爆發,史岱芬森說:「我非常渴望拿下勝利,過去我們輸掉了一些比賽,努力為球隊帶來積極的一面,與隊友團結合作、努力打球。」

而談到自己的火熱手感,史岱芬森則表示自己一直在磨練自己的投籃技術,現在他對自己的投籃技巧非常有自信,認為這都是訓練的成果。

而史岱芬森大彈「空氣吉他」慶祝得分時,到底彈得是哪首歌?「舞王」也將答案揭曉,「就是 麥可·傑克森的《Beat It》啦!這首歌的旋律一直迴盪在我的腦海裡,Beat It!Beat It!」

而這場比賽,史岱芬森全場10投7中,最後攻下17分4助攻3籃板。

What song is @StephensonLance thinking of when he's strumming his guitar up & down the court?



He told @LakersReporter after the game. #Lakers pic.twitter.com/SgHwBnZUnX