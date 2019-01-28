日職》火腿拚火力最大化 日媒直指大王是「強攻」關建

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融加盟火腿，將與近藤健介中田翔和宮幸太郎等人組成火力兇猛的恐怖打線，「日刊現代DIGITAL」報導指出，王柏融的表現將成為火腿隊「攻擊野球」的關鍵。

火腿監督今年主打「攻擊野球」，栗山英樹期待王柏融能與清宮幸太郎、和中田翔等人火力串聯，「日刊現代DIGITAL」報導指出，三人可以分擔指定打擊、左外野、一壘的位置，同時上場的話，球隊攻擊火力將最大化。

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清宮有驚人的長程砲火，曾在高中時期敲出破紀錄的111轟，而王柏融在中職曾連兩年打擊率破4成，更被視為台灣史上最強打者，而中田翔曾連續5年繳出20轟以上的成績，去年也有25轟、106分打點的表現。

由於火腿外野群爆棚，近藤健介和大田泰示從去年秋訓開始就在練習三壘守備，作者認為，球團採用攻擊型野球恐怕會犧牲守備。

火腿自2006年拿下「日本一」以來，戰績都維持在A段班，當時主打「防守野球」，靠投手群和守備壓低失分取勝，2016年再度奪冠，當時團隊防禦率3.06和失分467分都是兩聯盟最佳，球風大翻轉是否能讓火腿重返榮耀，值得觀察。

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