足球》J羅態度鬆散訓練還遲到 主帥點名「態度要注意」

哥倫比亞國腳J羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在德甲銳不可擋的拜仁慕尼黑，近來已經豪取7連勝，不過陣中哥倫比亞國腳J.羅（James Rodriguez）卻被德國媒體爆出紀律鬆散，不但在練球時後遲到，訓練時的態度也相當怠惰，連總教練都曾公開在記者會上點名，指出J羅若是想上場就得拿出態度來。

J羅去年39場比賽中踢進8球、送出11次助攻，表現相當亮眼，還獲選為德甲最佳中場，然而他在拜仁新主帥科瓦奇（Niko Kovac）手下卻難覓得上場時間，在2018-19球季常被排除在先發陣容外，去年11月中旬又在訓練中受傷，造成左膝外側韌帶撕裂，錯過8場比賽後，近期才回歸球場。

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不過好不容易健康回歸，J羅前天卻被德國媒體《圖片報》（Bild）爆料，他在參加最近一次的訓練時，居然遲到了將近20分鐘。總教練科瓦奇原本要求大家在下午2點集合訓練，不過這位哥倫比亞國腳卻到2點17分才出现在訓練場地。

此外，《圖片報》也提到，這已經不是J羅第一次出现遲到問題，本季逐漸掉出先發輪替陣容後，J羅在訓練上也怠惰不少，讓主帥科瓦奇對他的練習狀況相當不滿。

科瓦奇在對上斯圖加特俱樂部一役的賽前記者會，也特別談到J羅近期的表現，他先稱讚J羅絕對是相當頂尖的球員，只是話鋒一轉，他也指出「在比賽中能否上場都要取决你的訓練情形，他（J羅）和其他人一樣努力，但還是需要在訓練時展現自己積極的態度。」

而接下來的比賽J羅果然又得從板凳出發，等了75分鐘才接替穆勒（Thomas Müller）上場，僅踢15分鐘，表現也相當平淡。

然而今年27歲的J羅，即將邁入他在拜仁租借合約的最後一年，如果今年夏天如果拜仁無意買斷他的高達4200萬歐元（約台幣14.8億）的合約，可能就得重返近期戰績不佳的皇家馬德里。

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