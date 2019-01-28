田徑》比賽老是暈倒不單純 中國亞錦賽銀牌女將泣訴被下毒

24歲中國女將孫豐艷曾在2017年亞洲田徑錦標賽女子400公尺接力，幫助中國隊奪下銀牌。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕24歲中國女將孫豐艷曾在2017年亞洲田徑錦標賽女子400公尺接力幫助中國隊奪下銀牌，日前指控前年在四川體院被注射不明藥物，害她多次在賽道上昏倒，她認為校方企圖透過藥物控制來影響她的成績。

中國《上游新聞》報導指出，孫豐艷在2017年8月23日在四川體育職業學院給科研人員注射了不明液體藥物後，導致血液中鉀、維生素B12等指標嚴重超標，比賽中多次出現噁心、暈倒等異常情況，成績也每況愈下。

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孫豐艷認為自己很有可能是被下毒了，不過校方否認，聲稱幫她注射的只是「生理鹽水」，目的是為讓她心理得到安慰，將此事定調為「科研事故」。

這件事也鬧上四川體育局，孫豐艷的母親還被當地警方以「擾亂單位正常工作秩序」為由處拘留5天，不過四川體育局也接受陳情，目前已介入調查。

孫豐艷在2009年曾在青島市運會，勇奪得了女子丙組100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力4面金牌，被當地媒體封為「四冠王」。同年她隨教練到四川受訓，展開職業生涯，在國內外賽事中都有亮眼成績。

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