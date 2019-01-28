WSBL》電信全員得分 痛宰台電收3連勝

台電游楷樂與電信文祺爭球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL今在台北體育館進行第2循環賽事，首戰由電信迎戰台電，電信上場11人都有分數進帳，終場以97：52痛宰對手。

電信上半場多點開花，所有上場球員都有得分進帳，其中又以黃湘婷、徐千惠表現最為亮眼，兩人合砍23分，率隊取得雙位數領先；易籃後，電信替補上陣的王俐云單節獨拿9分，助隊持續擴大領先。

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電信此役有6人得分上雙，黃湘婷今攻下全隊最高13分、9籃板，徐千惠12分次之；替補上陣的新人林玉書展現高效率，上場7分半鐘投進2顆三分球攻下10分，賽後她說：「平常上場時間不多，要好好把握機會。」今天第2次出賽，她笑說，有比較適應這個環境，不會那麼緊張。

台電游楷樂攻下全隊隊最高14分，郭佳紋、賴欣妤11分次之。

電信黃湘婷突破跳投得分。（記者林正堃攝）

電信文祺上籃得分。（記者林正堃攝）

台電辛宜芝上籃得分。（記者林正堃攝）

台電莊于萱上籃得分。（記者林正堃攝）

台電郭佳紋。（記者林正堃攝）

電信林玉書上籃得分。（記者林正堃攝）

電信王俐云跳投得分。（記者林正堃攝）

電信徐千惠。（記者林正堃攝）

電信黃湘婷與台電柳伊純爭球。（記者林正堃攝）

電信謝佩君上籃得分。（記者林正堃攝）

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