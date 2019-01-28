NBA》震撼！不要5年73億天價大約 一眉哥高喊賣我

鵜鶘球星A.戴維斯希望球隊把他交易出去。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）本季深陷交易傳聞，《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天爆料，A.戴維斯透過經紀人R.保羅（Rich Paul）向球團高喊「賣我」，希望被交易到有奪冠實力的球隊。

《ESPN》知名記者沃納洛斯基撰文報導指出，A.戴維斯透過經紀人R.保羅向球團表達無意續約的決定，並要求盡快將他交易出去，希望能去有機會奪冠的球隊。美媒日前報導湖人有意追求A.戴維斯，曾與鵜鶘商討交易的可能性，塞爾提克也對他有高度興趣。

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A.戴維斯在2015年與鵜鶘簽下5年1.45億美元的大合約，2020年擁有球員選擇權，可跳脫成為自由球員，但與母隊續約的話，可以簽下史上最高的5年2.39億美元（約新台幣73億元）頂級合約，這比他成為自由球員後與其他球隊簽的大約還多出8730萬美元，超高價碼令人難以不心動。不過報導也提到，鵜鶘想要盡全力留人，不會在2月8日交易大限前，把A.戴維斯交易出去。

不過A.戴維斯受訪時曾強調錢不是一切，他希望能在歷史留名。A.戴維斯本季出賽41場，場均繳出29.3分、13.3籃板、4.4助攻和2.6阻攻，目前因扭傷左手食指高掛免戰牌，預計將缺席1到2週。

Agent Rich Paul has notified the New Orleans Pelicans that All-NBA forward Anthony Davis has no intention of signing a contract extension if and when presented and that he has requested a trade, Paul told ESPN on Monday. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） 2019年1月28日

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