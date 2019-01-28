羽球》不把小戴當對手？中國羽協新主席放話奧運要奪5金

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運積分排名，將從4月29日起，計算至明年4月26日，世界球后戴資穎明年也有望挑戰東京奧運首金，不過列強環伺都將小戴視為頭號競爭者，今天新上任的中國羽球協會主席的張軍在受訪時放話，表示東京奧運中國絕對要在羽球項目抱回5金。

中國羽壇今人事大地震，中國羽協今在北京舉辦第六屆全國代表大會，新任中國羽球協會主席將由雪梨、雅典兩屆奧運混雙冠軍、現任國家羽毛球隊雙打組總教練張軍走馬上任。

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今年42歲的張軍曾是中國羽球雙打主力，在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運連兩屆奪下混雙金牌，退役後繼續在中國羽球隊深耕，培養出蔡贇、傅海峰、張楠等新一代奧運冠軍。 2017年年初，接任成為中國羽球隊雙打總教練，去年年初他就脫穎而出擔任羽協副主席，今天則是順利坐上主席大位。

新任中國羽協主席張軍。（圖片取自中國羽協官網）

根據中國羽協官網報導表示，張軍在就職演說中特別強調，中國羽球協的首要任務就是要好好為東京奧運備戰，將會力爭滿額參加奧運，最終目標則是在奧運羽球男單、女單、男雙、女雙及混雙5個項目中都搶下金牌。

張軍指出，肩負奧運搶金重任的中國羽球隊目前仍得面臨諸多困難與挑戰，但他認為全隊上下以及全國羽球界都要堅定信念、鼓足士氣、做好細節，以無所畏懼的勇氣與膽量和紮實細緻的準備面對挑戰，想在奧運奪5金應不是夢想。

不過現今中國女單羽壇幾名新生代好手，面對台灣世界球后戴資穎全都居下風，世界排名第7的何冰嬌，去年雖然在南京世錦賽女單8強賽擊敗小戴，不過生涯9度交手僅拿下2勝；排在世界第5的中國新星陳雨菲，對戰小戴更是苦吞11連敗，至今仍一勝難求，想翻過戴資穎這座大山，恐怕還得再加把勁。

何冰嬌9次和小戴交手僅拿下過2勝。（歐新社）

陳雨菲對小戴至今一勝難求。（資料照，法新社）

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