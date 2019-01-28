棒球》港都「老四川盃」青少棒賽 新竹關西逆轉封王

新竹關西在冠軍戰以９：６逆轉擊敗地主高市忠孝，球員歡喜相擁與灑水慶祝。（大會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽經過5天激戰，在高雄市勝利球場落幕，新竹關西兩度落後，靠著６局下的猛攻拿下7分，終場9比6逆轉擊敗尋求衛冕的地主高市忠孝，摘下最後勝利並獲奪冠獎金10萬元。

今年港都「老四川盃」全國青少年錦標賽共有32隊來自全國青少棒隊伍參賽，從分組循環預賽，到16強的單敗淘汰賽，新竹關西一路過關斬將奪冠，亞軍高市忠孝，上屆亞軍澎湖馬公獲得第3，南市安順獲得第4。

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個人獎項部分，摘冠的新竹關西球員趙佳誠、曾元熙分別以6成67、5成45打擊率，拿下打擊第1及第3名；高市忠孝陳愷佑拿到打擊第2名。

投手獎是澎湖馬公辛誌揚，本屆比賽他的防禦率維持在完美的「0」，功勞獎由關西范振宸獲得，教練獎關西總教練田家安。

關西總教練田家安賽後表示，球員的韌性完全發揮，2度落後都沒有放棄，「表現真的沒話說。」他進一步指出，「準決賽對安順一戰，因為提前結束比賽，在投手安排上也相當寬裕許多。」

忠孝總教練倪國展坦言：「在此次比賽，從預賽開始就打得艱辛，而且都是苦戰，相對來說對於投手的安排上就顯得捉襟見肘。球員們都盡力了，只有回去再加強訓練。」

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