WSBL》模仿柯瑞收到成效 彭曉彤飆生涯新高22分 台元不敵國泰

台元力拼仍難撼動國泰

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍國泰今迎戰台元，上半場陷入苦戰，第3節開賽拉出一波11：2攻勢奠定勝基，最終以78：67收下4連勝。

上半場打完雙方戰成平手，第3節開賽台元失誤頻頻，讓國泰拉出一波11：2攻勢，暫停過後台元中鋒蔡佩真飆進三分球止血，但決勝節仍難擋國泰攻勢，最終以11分差落敗。

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國泰陳薇安攻下全隊隊最高20分，藍浩語19分次之；台元彭曉彤飆進4顆三分球，砍下全隊最高22分，也是生涯新高，她說：「上一循環手有點撞到，今天特別拉高投籃弧度，感覺還不錯。」

彭曉彤透露，先前跟著台灣藍隊的訓練，在教練華格納建議下，去學習勇士隊柯瑞的投籃動作，也確實收到成效；今年為WSBL第2年，她認為自己在面對對手壓迫防守上，比較不會害怕，在隊上學姐的鼓勵下，也進步不少。

台元彭曉彤。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安拋投得分。（記者林正堃攝）

台元蘇苡瑈上籃得分。（記者林正堃攝）

台元蔡佩真。（記者林正堃攝）

國泰藍浩語。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安上籃得分。（記者林正堃攝）

台元彭曉彤上籃時國泰李宥叡打手犯規。（記者林正堃攝）

台元林文佑。（記者林正堃攝）

國泰吳宜庭跌坐地板，台元卓敬從後撲出試圖抄球。（記者林正堃攝）

國泰林育庭上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰黃鈴娟。（記者林正堃攝）

台元陳萓峰拉下籃板球。（記者林正堃攝）

國泰羅蘋。（記者林正堃攝）

國泰韓雅恩。（記者林正堃攝）

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