NBA》綠衫軍看得到吃不到？ 湖人搶一眉哥占先機

A.戴維斯投下「賣我」震撼彈。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今天投下「賣我」震憾彈，可能將掀起一波搶人大戰，湖人和塞爾提克曾表達出高度興趣，不過綠衫軍受限於「羅斯條款」，恐讓湖人捷足先登。

A.戴維斯今夏可以與鵜鶘簽下史上最高的5年2.39億美元（約新台幣73億元）頂級合約，不過今天他透過經紀人R.保羅（Rich Paul）向球團提出交易申請，無意與球團續約，希望能把他交易到具有奪冠實力的球隊。

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A.戴維斯高喊賣我後，將會出現多支球隊詢問交易的可能性，對於A.戴維斯有高度興趣的塞爾提克恐怕處於劣勢，因為受限於「羅斯條款」，球隊中不能同時擁有2位符合這樣的條件球員，綠衫軍必須等到7月1日與厄文（Kyrie Irving）換完約後，才能交易來A.戴維斯。

根據《ESPN》報導指出，塞爾提克可以提前同意交易，在7月1日後再執行，而湖人目前搶得先機，更已經決定向鵜鶘提出交易，不過內文也提到，鵜鶘目前沒有在交易大限前交易A.戴維斯的打算。

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