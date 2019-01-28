日職》王柏融合體火腿一軍赴美春訓 西裝帥氣照萬人按讚

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今隨日本火腿隊搭機前往美國亞歷桑納，準備第一階段春訓，火腿隊也特別在官方社群媒體上傳王柏融穿著西裝的帥氣獨照，才上傳幾個小時就吸引上萬名球迷按讚，「台灣大王」在台日都備受關注。

25歲的王柏融，去年底和火腿簽下3年總值約400萬美元合約後，前天正式離台展開首個旅日球季，昨到位於千葉鎌谷的二軍基地練習，過程中不時展露笑顏。

請繼續往下閱讀...

昨還在千葉的王柏融，今天就來到成田機場與火腿一軍匯合準備赴美，2月1日將在亞歷桑納展開正式春訓，15日則會返回日本於沖繩展開第二階段春訓。

而火腿隊今天特別在官方IG上傳多張球員在機場的西裝照，在王柏融的獨照下方還寫上：「王柏融選手合流！」吸引了上萬人按讚，還有超過70則留言，除了中文留言外，也吸引了不少日本球迷留言，「台灣大王」人氣超高！

火腿隊今在官方IG上傳王柏融帥氣西裝照吸引上萬人按讚。（圖片取自火腿隊IG）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/