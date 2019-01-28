網球》謝淑薇轉戰泰國華欣 首戰爆冷遭「正手切」前搭檔淘汰

謝淑薇爆冷吞敗。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女將謝淑薇世界排名小幅下滑，從第27名掉到31名，她本週轉戰泰國華欣女網賽爭積分，名列第三種子的她首輪面對前雙打搭檔世界排名第100的羅馬尼亞籍妮可拉絲古，以4：6，6：7，爆冷吞敗。

謝淑薇上屆澳網拚到16強，本屆則不敵昨天正式升為球后的大坂直美，於32強止步，因大滿貫等級高，遭扣不少積分。來到華欣女網賽的小薇，昨天穿著白色平口洋裝參加選手之夜，小薇在臉書放上美照，粉絲稱讚不已。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇與前搭檔妮可拉絲古打法各具特色，被WTA官網列為首輪必看賽事之一，2017年華欣女網亞軍的小薇擅長切球，妮可拉絲古則以正手切球著稱，今天是兩人首度交手，首盤前6局互破、接著互保，小薇關鍵時刻遭破，對方又順利保發，4：6丟掉首盤。

第二盤謝淑薇把戰局逼進搶七，但搶七卻遭對方海放，居0：6落後，無緣上演絕地大反攻，首輪遭淘汰。

謝淑薇。（資料照，法新社）

馬尼亞好手妮可拉絲古。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/