MLB》紅人補強鎖定馬林魚明星捕手 代價恐不小

馬林魚強打捕手瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚強打捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）的交易傳聞不斷，根據大聯盟官網報導，休賽季動作頻頻的紅人隊，對這位明星捕手有很大的興趣，積極和馬林魚談判，但代價恐怕不小。

根據大聯盟官網報導，紅人隊正和馬林魚談論關於瑞爾穆托的交易，紅人隊棒球營運總裁Dick Williams和總管Nick Krall都對此非常積極主動。但目前還不確定紅人會送出哪些球員，但代價可能很高。

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《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，馬林魚對紅人4名百大潛力好手有興趣，包含森索（Nick Senzel）、特蘭美爾（Taylor Trammell）、怪物火球少年格林尼（Hunter Greene）、英狄亞（Jonathan India）。



馬林魚若交易掉瑞爾穆托，需要換來一名擁有大聯盟經驗的捕手、以及至少一名潛力大物。28歲的紅人捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）可能會是交易籌碼之一，他是2017年的國聯金手套捕手，他和球隊還有3年約、以及2022年的第4年球隊選擇權。

瑞爾穆托上季繳出21轟、74分打點，打擊率0.277表現，對手共55次盜壘嘗試中，他抓到21次，盜壘阻殺率高達38％。

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