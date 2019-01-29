NBA》搶鵜鶘一哥A.戴維斯 湖人必備籌碼曝光

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人想搶鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）眾人皆知，隨著他拋出「賣我」宣言，現在關鍵在於湖人是否願意割愛，才能開啟談判大門。

《洛杉磯時報》報導，有消息人士透露，湖人想搶A.戴維斯就得放棄年輕核心，對方開價預計會是波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、祖巴克（Ivica Zubac）和一枚首輪選秀權。

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波爾和庫茲馬都是湖人重點栽培球員，從新人一路成長至今的歷程有目共睹；而祖巴克原為球隊第3號中鋒，甚至被排除在輪替之外，但主力長人因病休戰後，祖巴克頂替空缺打出成績，扛下禁區重任，逐漸成為湖人不可或缺的一環。

去年湖人在爭搶P.喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）的討論中，年輕潛力新秀多次被提及，只是紫金大軍不願放人，交易最終也未成行，隨著詹姆斯（LeBron James）加盟，這次就看高層是否願意鐵了心，捨棄年輕新秀加速「進化」陣容，往衝擊總冠軍之路邁進。

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