NBA》表現不如超級新星東契奇 T.楊恩自認未來會比他強

老鷹新秀T.楊恩（左）、獨行俠新秀東契奇（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹在去年選秀會中送出首輪第三順位的東契奇（Luka Doncic），換來獨行俠第五順位的T.楊恩（Trae Young）。如今，東契奇是本季新人王頭號人選，而相對之下，T.楊恩表現卻不如對方，他仍信誓旦旦表示，歷史會證明自己比東契奇好。

根據《ESPN》報導，T.楊恩說，「到目前為止東契奇表現很棒，對我而言，要做的就是專注在自己和球隊。」他指出，「我認為這（交易）的結果，對兩隊都有效用。這就是我看待此事的方式。我的意思是，東契奇打得很好，而我覺得自己也表現不錯。」

請繼續往下閱讀...

被問到未來5到10年，哪一位會成為更好的選手，T.楊恩認為，「在我看來，這不是問題，會是我。」他說，「但這只是我血液中競爭的天性，這對我來說不需思考。」T.楊恩還透露，去年夏天他和東契奇互相交換電話，持續保持聯繫，「他是位非常好的傢伙。」

不到20歲的東契奇，前一場暴龍砍下35分，外加12籃板、10助攻，成為史上首位未滿20歲就收集2次大三元的超級新星。東契奇菜鳥年就繳出平均20.5分居所有新人最高，另外傳出平均5.4次助攻、抓下6.9顆籃板，投籃命中率有43.4％，三分球命中率35.5％。

T.楊恩本季至今有著場均16.2分、7.3次助攻、3.1顆籃板，投籃命中率為40.2％，但三分球命中率僅29％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/