MLB》「暴怒哥」找到新東家 凱利加盟遊騎兵

凱利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在去年季中因為怒摔手套而被球團DFA、喧騰一時的34歲牛棚老將凱利（Shawn Kelley），季後投入自由市場，今天確定一年合約加盟遊騎兵，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，價碼是250萬美元，另有25萬美元的買斷金。

去年8月，凱利在25：2球隊大比分領先時上場，結果挨了全壘打之後在投手丘上怒摔手套，這個舉動惹國民球團不高興，總管瑞佐（Mike Rizzo）批他太自私、不尊重，當天晚上就把他擺入指定轉讓名單、隨後交易到運動家隊。

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當時外界驚訝國民因為這個舉動就將他開鍘，不過凱利轉隊後表現爭氣，原本在國民出賽32.1局防禦率3.34，到了運動家最後兩個月繳出防禦率2.16、WHIP值0.78的佳績，去年他共投49局，送出50次三振、並只投出11次保送，雖動過2次手肘韌帶置換手術，但常年來是堅實的牛棚戰力。

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