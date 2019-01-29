NBA》A.戴維斯「賣我」震撼聯盟 杜蘭特有話說

杜蘭特談A.戴維斯向球隊提出交易請求一事。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘一哥A.戴維斯（Anthony Davis）向球隊提出交易請求，震撼全聯盟，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今賽前也被問到對於這件事的看法。

「這件事攻佔了NBA的新聞版面，掀起了巨大的討論。」杜蘭特大方接受訪問，並告訴《ESPN》的記者，他不認為這是一個需要忌諱的敏感議題，還借此諷刺美國總統，「其實沒那麼嚴重，我們應該好好談論才對，這和總統（川普）關閉政府不一樣，其實就是AD想要去其他地方打球罷了。」

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杜蘭特透露，A.戴維斯拋出「賣我」宣言後，賽前勇士球員聚集在休息室也都在討論這件事，「只要是球員就會談論籃球議題，我們當然希望聯盟的大家都能夠做自己想做的事，畢竟我們的籃球生涯相當有限，所以就隨其心行事吧！」

杜蘭特徹底實行他的理念，當年他就是按照自己的心意離開雷霆，無懼外界批判聲浪，轉投聯盟強權勇士隊，如願成就冠軍夢。

A.戴維斯2012年於紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）起步，頂級身手叱吒球場，但待了第7年依舊看不見奪冠希望，也因此動了離隊念頭，尋求可能圓夢的機會。

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