MLB》創史詩級爆爛打擊率 49億重砲終於突破沉默

戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2013年和2015年的大聯盟全壘打王戴維斯（Chris Davis）上季打擊率.168創下歷史，更只敲出16轟，近日他受訪誓言下季一定會反彈，彌補過去的不佳。他說：「我深呼一口氣，選擇讓一切過去，沒有多少時間可以拿來難過。」

戴維斯在2016年與球團簽下1.61億美元（約新台幣49億）的大約，上季卻寫下史詩般的爆爛成績，打擊率.168，是大聯盟史上所有符合規定502打席的球員中最爛，改寫1991年Rob Deer和2013年的Dan Uggla所共同保持的.179紀錄。

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他與金鶯的合約到2022年才到期，還有9200萬美元要跑，而且他一個人的就占了全隊今年薪資總額的四分之一，戴維斯日前在金鶯隊的球迷見面會上表示，去年對他來說是一個砥礪自己的機會，因此這個休賽季他做了許多改變，包括與已經10年不見、過去在遊騎兵小聯盟時帶過他的打擊教練碰面，並嘗試運動心理學諮商，也更改了重訓菜單。

金鶯也在休賽季更換了新的打擊教練隆恩（Don Long），戴維斯也表示，他願意接納更多制服組提供的打擊分析數據，他樂觀喊話：「我依然感覺自己屬於這個競技的頂級，可以和任何人競爭，並正在找尋機會彌補過去。」

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