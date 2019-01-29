羽球》慘！前球后瑪琳右膝前十字韌帶斷裂 至少休半年

西班牙前球后瑪琳右膝前十字韌帶斷裂，至少要花6個月復健。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）上週在印尼大師賽冠軍戰中，右腳受傷無奈退賽。根據《法新社》報導，瑪琳是右膝前十字韌帶斷裂，至少要花6個月復健，恐趕不上今年4月底開始算的奧運積分期，能否參加2020年東京奧運仍是變數。

西班牙羽球協會表示，瑪琳將在週二進行手術，下週展開復健，預估需要花至少6個月時間。這代表瑪琳可能趕不上參加8月中在瑞士巴塞爾舉行的世錦賽。

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瑪琳是三屆世錦賽冠軍、2016年里約奧運金牌，她先前受訪曾表示想再拚一面奧運金牌。不過，2020年東京奧運參賽門票的奧運積分，將從4月29日起，計算至明年4月26日，瑪琳能否傷癒回到戰場拚積分仍是問號。

中國前球后、名將李雪芮在2016年里約奧運也是因十字韌帶斷裂，重創羽球生涯，直到2018年4月才復出，但身手大不如前。目前她最新排名則是在第26名。

瑪琳也在推特上發文說，「是時候要準備艱難的戰鬥了，但我毫無疑問會回來、變得更強大。」

#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/UC5YBIEV5y — Carolina Marín （@CarolinaMarin） 2019年1月28日

西班牙前球后瑪琳上週在印尼大師賽冠軍戰因傷退賽，當場落淚。（資料照，歐新社）

西班牙前球后瑪琳（左）上週在印尼大師賽冠軍戰因傷退賽，當場落淚。（資料照，法新社）

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