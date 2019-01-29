MLB》大聯盟為何陷入自由市場寒冬 美媒：看陳偉殷

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟連續2個休賽季陷入自由市場寒冬，再過十幾天春訓就要開始，竟然還有許多大咖還沒找到新東家，《NBC Sports》的作家塞德曼（Corey Seidman）今天撰文，指出大聯盟球隊開始捨不得花錢的原因，光2016年就是其中一個近因，該年共有14名球員在季前簽下總額超過7000萬美元的大約。

2016年季前簽大約名單：

•普萊斯（David Price）：7年，2.17億美元

•葛蘭基（Zack Greinke）：6年，2.065億美元

•海沃德（Jason Heyward）8年，1.84億美元

•戴維斯（Chris Davis）：7年，1.61億美元

•阿普頓（Justin Upton）：6年，1.32億美元

•奎托（Johnny Cueto）：6年，1.3億美元

•齊默曼（Jordan Zimmermann）：5年，1.1億美元

•薩馬傑哈（Jeff Samardzija）：5年，9000 萬美元

•陳偉殷：5年，8000 萬美元

•李克（Mike Leake）：5年，8000 萬美元

•塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）：3年，7500萬美元

•高登（Alex Gordon）：4年，7200萬美元

•甘迺迪（Ian Kennedy）：5年，7000萬美元

請繼續往下閱讀...

塞德曼表示，這份名單現在看來，除了普萊斯的合約簽得有價值，其他要不是表現讓人非常失望，包括戴維斯、陳偉殷、海沃德、甘迺迪、齊默曼等，要不表現平庸，要不就仍在養傷，或是根本已經被擺上貨架拍賣，因為球隊意識到已無力負擔薪資，像是阿普頓已經從老虎被賣到天使、響尾蛇今年季後也想賣葛蘭基。

他指出，球隊的經營哲學是有週期性的，「現在大聯盟球隊熱衷於性價比，畢竟過去已經太多前例，球團至少一年1500萬簽一個球員，表現卻和24歲新秀差不多。」



塞德曼認為，這一兩年內，除非有一兩支球隊，真的仰賴競爭對手放掉大魚、自己有去補強，並最後真的取得戰績上的成功，才有可能改變這個週期。他預測，今年到最後大概只有孔賓、馬查多、哈波、凱可會簽到總額7000萬美元合約。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/