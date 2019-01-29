網球》大坂直美發長文致謝 釣到前球王穆雷有趣留言

大坂直美發文感謝背後團隊。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕「日本小威」大坂直美澳網強勢奪冠，登上世界球后，也是網壇亞洲史上第一人，她在IG發長文感謝一路相挺的人，卻意外引來前英國球王穆雷（Andy Murray）留言，成為一大亮點。

大坂直美在澳網女單頒獎典禮曾表示，自己並不擅在眾人面前發表演說，她昨日在IG發文也寫道，「因為之前頒獎太緊張了，我也不想講太久（笑），但我實在想好好感謝幫助過我的人，我知道我發文過於頻繁，但這次我會速速解決。」

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大坂直美寫了一大串需要好好感謝的人，沒想到這則貼文釣到穆雷現身留言，他開玩笑表示，「好失望喔，竟然沒提到我們在布里斯的練球，好啦，還是很恭喜你喔！」大坂直美回應，「謝謝Andy，那次的練習也讓我信心提升不少。」

大坂直美和穆雷在去年12月底相約練球，當時都有在各自的IG放上合照，這次的有趣互動也吸引大批網友朝聖，光是穆雷的留言就累積近9000讚，穆雷的母親茱迪（Judy Murray）還將此截圖放在個人推特，「很喜歡這樣的感覺！」



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