中職》彭政閔曾怒槌變電箱 遭降薪10萬、旅外機會也沒了

彭政閔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔今年球季將是他職棒最後一年，回顧中職生涯，彭政閔曾在2005年球季中不滿自己表現，用右手怒打變電箱，導致球季報銷，不但遭到球隊罰款，月薪降10萬，還失去旅外機會。

彭政閔當時是在2005年8月26日對誠泰COBRAS，比賽是在嘉義縣棒球場，投手為林英傑，他先挨觸身球又自打球，最後遭三振，一氣之下怒槌變電箱，造成右手骨折，球季提前報銷。彭政閔的行為影響當年兄弟象戰績，季後月薪遭降10萬。

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彭政閔曾透露，郭泰源曾於2005年跟他談過旅日的事，但因變電箱事件傷了右手無疾而終，2007-08年都有美職球探透過管道與他接觸，安排他去打小聯盟，但當時的中職氛圍，要兄弟象球團放人非常困難，除非在中職引退才能旅外。

過了30歲彭政閔宣告成自由球員，嘗試與日職球團接觸，得到的回覆都是「打擊很不錯，但不算大砲，而且有年紀」，因此斷念。

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