NBA Live》林書豪首節拿4分 老鷹暫領先快艇

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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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老鷹
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32
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快艇
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25
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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失誤
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阻攻
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得分
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林書豪
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1-3
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1-2
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1-2
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0
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2
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0
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3
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0
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4
第一節
老應開賽進攻火力猛，J.柯林斯（John Collins）單節拿9分，T.楊恩，林書豪、戴德蒙各貢獻4分，幫助老鷹首節打完以32：25領先。
林書豪在這節投進一顆三分，2罰1中，共得4分，另抓下2顆籃板，但發生3次失誤。
請繼續往下閱讀...
兩隊先發：
老鷹先發五人：T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、班貝瑞（DeAndre' Bembry）、J.柯林斯（John Collins）
快艇先發五人：吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、A.布萊德利（Avery Bradley）、貝佛利 Patrick Beverley）、T.哈里斯（Tobias Harris）、葛托特（Marcin Gortat）
賽前
老鷹今天將在客場對上快艇，球隊本季戰績15勝33敗排在東部第12名，近10場吞6敗；快艇本季戰績28勝22敗暫居西部第8，近10戰吞6敗，但近期處於3連勝狀態。
林書豪近三場出賽都有10分以上的表現，本季場均10.9分、3.7助攻、2.4籃板。
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