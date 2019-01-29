NBA Live》林書豪首節拿4分 老鷹暫領先快艇

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 32 快艇 25

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 1-3 1-2 1-2 0 2 0 3 0 4

第一節

老應開賽進攻火力猛，J.柯林斯（John Collins）單節拿9分，T.楊恩，林書豪、戴德蒙各貢獻4分，幫助老鷹首節打完以32：25領先。

林書豪在這節投進一顆三分，2罰1中，共得4分，另抓下2顆籃板，但發生3次失誤。

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兩隊先發：

老鷹先發五人：T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、班貝瑞（DeAndre' Bembry）、J.柯林斯（John Collins）

快艇先發五人：吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、A.布萊德利（Avery Bradley）、貝佛利 Patrick Beverley）、T.哈里斯（Tobias Harris）、葛托特（Marcin Gortat）

賽前

老鷹今天將在客場對上快艇，球隊本季戰績15勝33敗排在東部第12名，近10場吞6敗；快艇本季戰績28勝22敗暫居西部第8，近10戰吞6敗，但近期處於3連勝狀態。

林書豪近三場出賽都有10分以上的表現，本季場均10.9分、3.7助攻、2.4籃板。

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