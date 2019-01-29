中職》捨我其誰！ 「火星恰」2大紀錄公認最難破

彭政閔人氣、實力兼具，帶領中職挺過多次假球風暴。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年成為「恰恰」彭政閔的職棒最後一個球季，征戰中職邁入第19個年頭，他創下兩大紀錄公認最難破：明星賽人氣王14連霸、以及連續16個球季3成打擊率。

過往中職明星賽先發名單，經常由兄弟球員全面洗版，彭政閔更是黃衫軍中的人氣霸主，自2001年加盟兄弟的新人年起就入選明星賽18年，是中職史上唯一一人。而他率領中職挺過多次假球風暴，加上國際賽好表現，更是史無前例14度勇奪人氣王，證明喜歡恰恰的球迷是跨越球隊藩籬、不分敵我。

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人氣與實力兼具的恰恰，職棒生涯成績相當穩定，從2001年首披黃袍，出賽59場便繳出.316打擊率，之後連續16年打擊率都有3成，在2003年到2005年更連續3年拿下打擊王獎項，史上唯一。

到了2017年打擊率.299，只差0.001，未能延續紀錄，當時彭政閔只要1個打數敲安打就可以回到3成打擊率，但因為手傷遲遲沒好轉，在該年最後一場例行賽未被登錄，當時他說，「為了紀錄硬打，除了冒險外，更是不尊重買票的球迷。」

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