NBA》少厄文也沒差 綠衫軍終結籃網6連勝氣燄

J.布朗拿21分。（歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今主場對上氣勢如虹的籃網，儘管少了主力控衛厄文（Kyrie Irving），靠著J.布朗（Jaylen Brown）和史馬特（Marcus Smart）各21分領軍，最終以112：104踩熄對手的6連勝氣燄。

厄文因左臀疼痛並未出賽，今與來勢洶洶的籃網廝殺，雙方打得難分難解，不過，塞爾提克在決勝節開戰，靠著J.布朗和史馬特策動的9：2攻勢擴大比分，為比賽定調。

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塞爾提克共6人得分達雙位數，拜恩斯（Aron Baynes）替補16分，莫里斯15分進帳，羅齊爾（Terry Rozier）哈佛德（Al Horford）各14分。

史馬特貢獻21分。（歐新社）

籃網主力戰將羅素（D'Angelo Russell）20投10中拿25分表現最佳，奈皮爾（Shabazz Napier）替補20分居次，籃網雖然連勝告終，但這波高潮已成功拉抬戰績，衝到東部八強之林。

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