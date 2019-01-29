日職》朝大聯盟看齊！ 巨人軍要改東京巨蛋投手丘

去年日美明星交流賽，日職選手對大聯盟投手丘有許多好評。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日媒報導，巨人隊近期為了可以「培育更多國際化投手」，把主場東京巨蛋的投手丘改為大聯盟規格、並使用質地較硬的紅土。此外，還有阪神的甲子園球場，廣島的馬自達球場，中日的名古屋巨蛋也都因應潮流，日職球隊引進美國職棒大聯盟投手丘成為顯學。

《體育報知》報導，去年美國職棒明星隊赴日交流時，就是採用大聯盟規格，紅土比較硬、也比較高聳的投手丘，獲得許多日職球員好評，日職多隊季後決定效仿。

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日美投手丘的差異，過去曾讓日職投手赴美挑戰、或是大聯盟經驗的洋投轉戰日職吃足苦頭，因為美國投手身材高大，下半身跨步小，搭配質地較硬、高聳的投手丘比較容易發揮效果。但是日本投手習慣大跨步投球，比較著重下半身的投球方式在美國投手丘上，會造成膝和腰的極大負擔。

巨人老將上原浩治曾表示，為適應美國投手丘，怕不能以百分百狀態投入比賽，他更改了投球姿勢、捨棄腰部扭轉的動作。45歲的他已經在去年結束旅美9年生涯，重返巨人軍，加上季後從水手隊歸國加入的岩隈久志，巨人更改投手丘的策略對有過美職經驗的兩人是利多，對其他洋投也有幫助。不過也有日本球迷擔心，反而會造成其他日本選手因此受傷。

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