中職》「綱總」回來了！高志綱今投入獅隊春訓

高志綱首次以二軍總教練身分、投入獅隊春訓。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年底接受球團安排轉任教練後，37歲的高志綱在赴美充完電後，今天正式以二軍總教練身分投入獅隊春訓，對於初次手拿教練棒的心情和身分，「綱總」還需要適應。

中信兄弟精神領袖彭政閔明天將宣布今年打完要引退的重大消息，高志綱則於去年底就決定接受球團安排，直接結束14年球員生涯、轉任二軍總教練。儘管分屬不同球隊，但這兩人的消息對球迷來說，都是震撼彈。

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高志綱在同意轉任教練後，就赴美進行既定的自主訓練計畫，並且參加全美教練協會年度會議，他也不時會在臉書分享心得，像在月初出席會議後，就寫下：「太多東西了，有種學不完的感覺。」在結束約3週的充電之旅後，高志綱上周已回到台灣，今天則正式投入春訓，對於首次拿教練棒指導球員，他顯然仍在適應中，還忍不住說，第一次拿手很痠。

高志綱（中）決定退休，高國慶（右）、潘武雄（左）都感到不捨。（統一獅提供）

對於比自己還小的高志綱引退，40歲的高國慶之前就已表達不捨心情，還說他認為志綱至少可以再打一年。今天在台南球場，也出現高志綱首次以教練身分，和高國慶、潘武雄在訓練過程並肩亮相的經典合影。

由於台南球場練習場地有限，獅隊仍將野手和投手群分開操練，像高志綱就和野手群留在台南球場訓練，投手群則拉到崇明國中練習。獅隊昨天才在總教練黃甘霖帶領下去關子嶺泡溫泉、放鬆一下筋骨，今起將一直練到2月3日，接著再放5天年假，預訂2月9日大年初五開工。

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