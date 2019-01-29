NBA》祝福好友一眉哥 哈勒戴：他是我留鵜鶘的90％理由

戴維斯與哈勒戴作肩作戰的情景。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟明星長人戴維斯（Anthony Davis）昨拋出不與鵜鶘續約震撼彈，與他搭檔6年的鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）今天受訪表示，其實2年前自己原本成為自由球員時就可以離開，但他當時選擇留下，有90%就是因為戴維斯。

哈勒戴自從2013年被七六人交易到鵜鶘，就和戴維斯聯手至今，原本在2013年夏天成為自由球員，可以選擇加入溜馬或是獨行俠，但最後5年1.25億美元合約續留紐奧良。

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哈勒戴今天透露對戴維斯的不捨與祝福：「我有90%原因是為了戴維斯才留在這，他是這個世代的天才，一位7呎的長人，可以做任何他想做的事。」

他並表示，戴維斯幾天前就告知鵜鶘隊友們想被交易的決定。「他必須為家人、為更好職業生涯努力，他是我的朋友、我的兄弟，我知道這是一筆生意，不論他做什麼決定，我都不會感到低落。」

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