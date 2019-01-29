NBA》林書豪拉桿投籃還要到犯規 對手不敢置信（影音）

jeremy with the TOUGH and one. pic.twitter.com/S9ifxEoEu5 — Atlanta Hawks （@ATLHawks） 2019年1月29日

〔體育中心／綜合報導〕老鷹台裔後衛林書豪今天得到13分、傳出4次助攻，連續4場得分上雙，幫助老鷹以123：118擊敗快艇。他在比賽中完成一次難度不小的拉竿投籃，還要到犯規，讓快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）不滿這次吹判，向裁判抱怨。

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此戰第四節剩下7分41秒，林書豪運球切入籃下，他跳起要投籃，但貝佛利在後方伸手想要干擾，林書豪這時先拉竿再投籃，閃過對方防守，打板得分，還要到犯規，小帳加一完成三分打。貝佛利不敢相信自己有犯規，還和裁判爭論。

林書豪今上場24分鐘，繳出13分、4助攻、2籃板的表現，另發生4次失誤。這是他連續4場得分上雙。

林書豪運球突破，快艇後衛貝佛利（左）防守。（法新社）

林書豪和快艇後衛貝佛利爭球。（法新社）

林書豪。（法新社）

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