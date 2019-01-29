舉重》林子琦不服被禁賽告上法庭 控中華奧會拿雞毛當令箭

我國舉重女將林子琦（左）以及教練黎鋒英（右）（資料照，記者溫于德攝）

〔記者張文川／台北報導〕國際運動仲裁庭（CAS）去年11月宣布我國舉重女將林子琦，3年前接受國內賽外檢測被驗出含有禁藥成分，由於是累犯，追加禁賽8年並取消積分、獎金，中華奧會將此項處分函知全國舉重協會，林子琦認為中華奧會無權執行國際仲裁庭的決議，控告中華奧會侵害她人格權，台北地院今開庭。

中華奧會指出，中華奧會無權決定派哪位選手參加國際賽，是由各單項協會決定，且中華奧會只是將仲裁結果發函「告知」舉協，並非在「執行」仲裁；但林子綺的律師指出，中華奧會有權決定補助舉協的金額，舉協必須聽從中華奧會，依中華奧會的函文指示而不敢替林子琦報名參賽。全案今辯結，定2月27日宣判。

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林子琦是2014年仁川亞運女子63公斤級金牌，2016年6月例行藥檢時，被驗出體內含有類固醇，中華奧會原本處以禁賽2年，但CAS去年11月宣布因她是累犯，追加為禁賽8年。

面臨長達8年的禁賽期，林子琦的選手生涯幾近畫下句點，她雙管齊下提出司法訴訟尋求救濟，除了向台北地院提告侵權，並請求假執行，也向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行法院上週也已開過庭。

今日庭訊，林子琦與中華奧會都委由律師出庭代打。她的委任律師黃國鐘主張，國際運動仲裁法庭的仲裁決定，應向我國法院聲請承認及執行，才有執行力，中華奧會拿著沒有執行力的仲裁決定來向全國舉重協會執行，「拿雞毛當令箭」，於法無據，侵害林子琦的名譽權和參賽權利。

中華奧會的委任律師林振煌反駁指出，禁賽8年的處分是由世界反運動禁藥組織（WADA）向運動仲裁法院（CAS）聲請仲裁，並非中華奧會做成；中華奧會與林子琦同為這起仲裁事件的被告，中華奧會也遭受了聲譽與財務損失；林子琦受到禁賽處分，已經喪失奧運的參賽資格，並不需要由中華奧會來執行，中華奧會只是將仲裁結果「發函告知」舉協，並不是在「執行」仲裁。

林振煌指出，選手參加國際賽的資格，是根據國際舉重協會和國際奧會的規定，並非由中華奧會決定；且若不遵守國際運動禁藥管制的規定，可能會導致我國選手全部被禁止參賽的嚴重後果，並不只是林子琦一個人的事。

但黃國鐘認為，中華奧會雖對選手的參賽資格沒有決定權，但教育部體育署補助中華奧會，中華奧會再補助各單項協會，舉重協會必須聽從中華奧會的話，須尊重中華奧會的函文，懼於中華奧會的壓力而不敢幫林子琦報名參賽。

黃說，WADA不是國家，其規定也不是國際條約，沒有執行力，中華奧會無權執行仲裁，卻以「不存在的權力」對舉協發函執行，不讓優秀的選手參賽，違反奧運憲章規定，侵害林的權利；中華奧會應拿出國際奧會和國際舉總的具體規定，不應以籠統的規範來拘束林子琦報名參加國際賽，也不能因同一行為做出禁賽2年、8年2種處分。

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