NBA》約基奇砍24分穩定輸出 灰熊末節慘遭金塊逆轉

約基奇（左）今天拿下24分（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天西部強權金塊作客灰熊主場，不過金塊今天卻打的跌跌撞撞，一路落後到第四節，不過第四節金塊眾將找回準心，板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）領頭追分，最終金塊就以95：92險勝灰熊。

畢斯利今天扮演板凳暴徒（今日美國）

灰熊打了三節的好球，靠著陣中主力M.加索（Marc Gasol）與康利（Mike Conley）雙雙發揮，第一節就領先了14分，更是帶著17分的領先進入決勝節，不過僅靠著雙球星的發揮似乎無用，除了M.加索、康利，灰熊無人得分上雙，反觀金塊此戰先發、板凳皆有貢獻，決勝節畢斯利扮演板凳暴徒，為球隊逆轉的重要功臣，球星約基奇（Nikola Jokic）更是扮演重要角色，在比賽時間剩下28秒投進致勝的關鍵球，幫助球隊逆轉取勝。

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M.加索（今日美國）

康利（美聯社）

此戰約基奇穩定發揮，攻下24分外加5籃板、4抄截，巴頓（Will Barton）也有20分進帳、畢斯利18分。灰熊方面雙星M.加索與康利無力回天，分別攻下28分、9籃板與23分、11助攻的全能成績，可惜灰熊眾將發揮不佳，最終吞敗。

金塊此戰拿下勝利後正值三連勝，不過距離西部第一的勇士還是有1.5場的勝差，今天吞敗的灰熊近況非常慘烈，近10場僅拿下1勝，目前排名西部倒數第二。

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